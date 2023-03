Karsten Uhl verlässt die KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora in Nordhausen

Nordhausen. Karsten Uhl hat die Gedenkstätte in Nordhausen seit Oktober 2020 geleitet. Nun wechselt er nach Hamburg. Seine Nachfolge ist noch offen.

In der KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora steht ein Leitungswechsel an. Karsten Uhl, der die Gedenkstätte seit Oktober 2020 leitet, werde Anfang Juni in seine Heimatstadt Hamburg wechseln, teilt Stiftungssprecher Rikola-Gunnar Lüttgenau mit. In der Stiftung Hamburger Gedenkstätten und Lernorte zur Erinnerung an die Opfer der NS-Verbrechen übernehme er die Leitung der Abteilung Forschung und Dokumentation.

„Mit Karsten Uhl verliert die Stiftung einen profilierten Historiker, der in der Gedenkstätte Mittelbau-Dora wissenschaftlich und didaktisch neue Akzente gesetzt hat“, sagt Stiftungsdirektor Jens-Christian Wagner. Für Hamburg wäre das ein großer Gewinn, für Nordhausen ein Verlust.

Die kommissarische Leitung übernimmt ab Juni Anett Dremel

Unter Uhls Leitung wurde ein bundesgefördertes Projekt zur didaktischen Neuerschließung der historischen Stollenanlage im Kohnstein begonnen. Hervorzuheben sind zudem seine kuratierte Sonderausstellung zum Thema „Flucht“ samt Begleitband und der Internet-Blog #otd1945.

Die Nachfolge Uhls wird derzeit ausgeschrieben. Ab Juni übernimmt vorerst die bisherige stellvertretende Leiterin Anett Dremel die kommissarische Leitung der Gedenkstätte.