Katze durch illegale Falle in Liebenrode verletzt – Peta setzt Belohnung aus

Eine verletzte Katze in Liebenrode hat jetzt die Tierschutzorganisation Peta auf den Plan gerufen. Der Vierbeiner war Ende Oktober in ein Fangeisen geraten. Die Katze überlebte dies nur knapp, auch weil ein Tierarzt ihr noch rechtzeitig das Bein amputierte. Wie Polizeisprecherin Vanessa Lundershausen am Dienstag unserer Zeitung auf Anfrage bestätigte, dauern die Ermittlungen in der Angelegenheit an.

Um die Suche nach dem Täter zu unterstützen, setzt Peta nun eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro für Hinweise aus, die den Fallensteller überführen. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei zu wenden und können sich telefonisch unter 0711/860 5910 bei der Tierschutzorganisation melden. Auch anonym. „Der Tierquäler muss gefunden und zur Rechenschaft gezogen werden“, fordert Peta-Referentin Jana Hoger. Der Tritt in eine derartige Falle bedeute für das Tier in der Regel oft schwere Verletzungen sowie „Todesangst und entsetzliche Schmerzen“, warnt sie eindringlich. „Dem Fallenaufsteller muss bewusst sein, dass auch Kinder schwere Verletzungen davontragen können, wenn sie in eine solche Vorrichtung hineingeraten“, fügt Hoger hinzu und appelliert, dass neben dem Gebrauch – der ist in der EU seit 1995 verboten – auch der Verkauf dieser gefährlichen Fanggeräte verboten wird. Hoger nimmt dafür das Bundeswirtschaftsministerium in die Pflicht. Erst im Januar dieses Jahres hatte ein Tellereisen im Kreis Nordhausen für Schlagzeilen gesorgt: Damals war ein Fuchs nahe Neustadt in eine solche Vorrichtung getreten und konnte sich nicht selbst befreien. Ein Jagdpächter musste das Tier schlussendlich von seinem Leid befreien. Es sind solch dramatischen Begebenheiten und die Gefahr für Kinder, die die das Aufstellen von fangfähigen Tellereisen zur Ordnungswidrigkeit machen. Vanessa Lundershausen betont, dass ertappte Fallensteller mit „empfindlichen Strafen“ geahndet werden. Geldbußen von bis zu 50.000 Euro können die Folge sein.