Kein Anschluss ans Abwassernetz: Ortschefin im Landkreis Nordhausen kritisiert die fehlende Unterstützung der Politik

Haferungen. Ein kleiner Ort im Landkreis Nordhausen wird nicht an das Abwassernetz angeschlossen. Das hat mit der Einwohnerzahl zu tun.

Anne-Katrin Wolter ist sauer. Die Ortschefin des zur Gemeinde Werther gehörenden Ortsteils kann über eine Aussage der Politik nur müde lächeln. „Seit Jahren wird betont, dass der ländliche Raum mehr gestärkt werden muss. Bei uns kann davon aber keine Rede sein“, sagt sie.

Die Ortsteilbürgermeisterin hat ein aktuelles Beispiel parat, das aus ihrer Sicht verdeutlicht, dass in Haferungen keine Unterstützung des ländlichen Raums erfolgt. „Wir sind nur ein kleiner Ort und werden nicht an das Abwassernetz angeschlossen“, führt Anne-Katrin Wolter aus. Sie weiß, dass ein entscheidendes Kriterium dafür die Einwohnerzahl ist. „Bis 2035 wird unsere Einwohnerzahl noch weiter sinken.

Eine Straße ist an eine Kläranlage angeschlossen

Trotzdem finde ich es nicht richtig, dass wir da allein gelassen werden. Das hat für mich nichts mit der Unterstützung des ländlichen Raums zu tun“, meint die Dorfchefin. Sie wünscht sich in dieser Angelegenheit ein Umdenken.

Uta Apitius kann der Ortschefin wenig Hoffnung machen. „Unser Abwasserbeseitigungskonzept sieht nicht vor, Orte mit weniger als 200 Einwohnern an das Abwassernetz anzuschließen“, sagt die Geschäftsleiterin des Abwasserzweckverbandes „Goldene Aue“. Dieser ist für den Ortsteil der Gemeinde Werther zuständig. Die Einwohnerzahl in Haferungen liegt unter den geforderten 200. „2020 verzeichneten wir für den Ort 156 Einwohner. Inzwischen sind es nur noch 147“, verdeutlicht Uta Apitius. Der Abwasserzweckverband ist an die gesetzlichen Vorgaben gebunden. „Sollten sich diese irgendwann einmal ändern, dann könnten so kleine Orte wie Haferungen doch noch angeschlossen werden“, so die Geschäftsleiterin.

Für die Einwohner gibt es derzeit nur die Möglichkeit, auf vollbiologische Kleinkläranlagen zu setzen. Die kommen meistens zum Einsatz, wenn es nicht möglich ist, für das Abwasser einen Anschluss an die Kanalisation zu legen. Solche Kleinkläranlagen sind förderfähig. „Wer diesbezüglich Fragen hat, kann sich jederzeit an uns wenden“, betont Uta Apitius.

Dass sich der Abwasserzweckverband jedoch überhaupt nicht um die Abwasserbeseitigung in Haferungen kümmert, kann die Geschäftsleiterin nicht bestätigen. Sie berichtet, dass in dem kleinen Ort vor Jahren eine übrig gebliebene Kleinkläranlage installiert wurde. „Da hängt eine ganze Straße dran“, sagt Uta Apitius. Somit sei ein Teil des Ortes bereits angeschlossen.