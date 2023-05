Kein Feierabend für Eltern in einem Nordhäuser Ortsteil: Mütter und Väter packen im Kindergarten mit an

Herreden. Mütter und Väter kümmerten sich beim traditionellen Arbeitseinsatz im Kindergarten „Herreder Zeinböckchen“ im Kreis Nordhausen um die Gartengestaltung.

Mütter und Väter haben sich in der Johanniter-Kindertagesstätte „Herreder Zeinböckchen“ zum Arbeitseinsatz zur Gartengestaltung getroffen. In den vergangenen Jahren entstanden Hochbeete, eine Sandkiste und ein Matschtisch. In diesem Jahr konnten die Helfer die Begrenzung um den Sandbereich einbauen und neuen Sand in die Sandspielbereiche schaufeln.