Kein gemeinsamer Frühjahrsputz in Harztor

Harztor. Corona verhindert eine kollektive Aktion. Der Bürgermeister ruft auf, dass die Harztor-Bewohner stattdessen allein zu Besen und Schaufel greifen.

In der Gemeinde Harztor wird es in diesem Jahr keinen großen Frühjahrsputz geben. Damit fällt die Aktion aufgrund der Corona-Kontaktbeschränkungen das zweite Mal in Folge aus. „In den vergangenen Jahren haben sich immer sehr viele Vereine, die Feuerwehren und Einwohner unserer Ortschaften an den Frühjahrsputzaktionen beteiligt“, erklärt Bürgermeister Stephan Klante (CDU). „In diesem Jahr kann ich nur dazu aufrufen, dass die Menschen allein zu Besen und Schaufel greifen.“ Die Gemeinde will blaue Müllsäcke bereit stellen, etwa um Straßenkehricht oder gesammelten Müll entsorgen zu lassen. Der Bauhof soll die Säcke abholen. Einwohner, die Müllsäcke für den Frühjahrsputz benötigen und diese dann abholen lassen wollen, können sich unter Telefon: 036331 / 3730 melden.