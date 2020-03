Kein Konto der guten Taten

Es gibt kein Konto der guten Taten, das Fehltritte ausgleicht. Man kann sich ein Leben lang engagieren, anderen helfen und immer fleißig sein. Ein unbedachtes Handeln, ein Verstoß gegen geltende Gesetze – und was war, zählt nicht mehr.

Wir erleben es gerade in Stempeda, wie schnell ein langjähriger Feuerwehrchef seinen guten Ruf verlieren kann. Plötzlich ermittelt die Polizei. Illegal Bäume fällen, ist hierzulande verboten. Wer auch noch das Holz behält, sieht sich mit dem Diebstahlsvorwurf konfrontiert. So schnell, wie man in ein Fettnäpfchen tritt, kann man keinen Fehler korrigieren.

Alles ist relativ. Sicher gibt es im Dorf nicht wenige Bewohner, die den Bäume-Vorfall als Lappalie sehen. Zumal der Verursacher ein Mann ist, der zwei Jahrzehnte lang sehr viel Gutes im Ort geleistet hat. Ehrenamtlich.

Andererseits: Es ist dasselbe Dorf, aus dem heraus der Wehrführer angeschwärzt wurde. Auch deshalb die Brocken hinzuwerfen, ist menschlich.

Die schweren Geschütze, die jetzt auf den Baum-Sünder gerichtet sind, veranlassen den Stempedaer Ortschef zur Frage: Ist das noch verhältnismäßig? Im Nordhäuser Stadtrat erhielt er darauf keine Antwort. Kommunalpolitisch gibt es wohl keine Möglichkeit, den Karren aus dem Dreck zu ziehen.