Kein Vatertag in der Goldbornhütte in Heringen

Das Coronavirus hat auch dem Vatertag in der Goldbornhütte in Heringen einen Strich durch die Rechnung gemacht, beklagt Hans-Günter Neblung von der Heringer Stadtverwaltung. Dem Heringer Harzklub-Zweigverein sei nichts anderes übrig geblieben, als seine traditionelle Vatertagsfeier abzusagen, bestätigt Vereinsvorsitzender Bodo Reitzig. Dem Verein sei es nicht möglich, „die Anforderungen, die aus seuchenrechtlichen Erfordernissen gestellt werden, verantwortungsbewusst zu erfüllen“, erklärt Reitzig. „Aber wir sind guter Hoffnung, dass wir uns alle am Himmelfahrtstag 2021 wiedersehen.“ In den vergangenen Jahren zählte das Fest in der Goldbornhütte stets zu den größten Vatertagsfeiern im Südharz.