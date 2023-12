Kein Wahlergebnis aus einem Nordhäuser Ortsteil

Stempeda In Stempeda wurde am Sonntag der Ortsbürgermeister gewählt. Doch an ein Ergebnis ist kein Herankommen.

Wie die Wahl zum neuen Ortsbürgermeister im Nordhäuser Ortsteil Stempeda am Sonntag ausgegangen ist, vermochte die Nordhäuser Stadtverwaltung auch am Montag nicht mitzuteilen. Trotz mehrerer Anrufe in der Verwaltung war es dort nicht möglich, unserer Zeitung die Ergebnisse zu nennen. Durch Krankheit waren die Wahlleiterin und ihre Stellvertreterin am Sonntag ausgefallen. Die Wahl habe aber stattgefunden. Wenigstens das wurde der Redaktion bestätigt.