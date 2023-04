Keine freie Fahrt für Autofahrer im Landkreis Nordhausen: Vielerorts gibt es Baustellen im Südharz

Auch vor Ostern sind im Südharz viele Straßen gesperrt oder es kommt zu Verkehrsbehinderungen. Wo überall gebaut wird.

Nordhausen. Der Ausbau der Riemannstraße geht weiter. Deshalb ist diese und die westliche Seite der Wallrothstraße noch bis zum Ende des Jahres gesperrt.

Straßenbauarbeiten behindern bis Ende April den Verkehr in der Parkallee in Höhe des Beethovenrings. Wegen Kanal- und Straßenbaus kann bis Jahresende auch kein Verkehr durch die Rosengasse und an der Wiedigsburg rollen.

Die Brücke in der Gerhart-Hauptmann-Straße wird bis Oktober saniert und ist deshalb voll gesperrt. Der Verkehr wird über die Bochumer Straße-Freiherr-vom-Stein-Straße-Grimmelallee umgeleitet. Fußgänger können über die Brücke am Badehaus ausweichen.

Bleicherode. Bis zum September ist die Johannes-Kleinspehn-Straße wegen Kanal- und Straßenbaus voll gesperrt. Um das Panem-Werk wieder aufbauen zu können, ist im Kirschhagenschen Weg eine Vollsperrung bis 30. April notwendig.

Ellrich. Die Kanalbauarbeiten in der AWG-Siedlung sowie in Mehler- und Scharffestraße erfordern eine Vollsperrung bis Ende August.

Ilfeld. Der Hang muss gesichert werden. Deshalb ist die B 4 zwischen Ortsausgang und Waldbad bis Ende August halbseitig gesperrt.

Niedersachswerfen. Wegen Kanal- und Straßenbauarbeiten ist die Geschwister-Scholl-Straße bis Ende August gesperrt.

Schiedungen. Wegen Straßenreparaturarbeiten auf der Landesstraße 1034 zwischen Friedrichsthal und Schiedungen ist die Straße ab dem 3. April für 14 Tage für den Verkehr gesperrt. Die Umleitung in nördlicher Fahrtrichtung führt von Kehmstedt über die Kreisstraße 17, Immenrode, Haferungen und die Kreisstraße 31 zur Bundesstraße 243. In südlicher Richtung wird der Verkehr von der B 243 über Mackenrode und die Landesstraße 1014 in Richtung Bleicherode geleitet.

Quellen: Landratsamt und Stadtverwaltung Nordhausen