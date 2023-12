Ein Teller mit Mittagessen steht auf der Essenstheke einer Schule in Nordhausen (Symbolbild).

Bildung Keine gute Nachricht für Eltern: In drei Schulen der Stadt Nordhausen wird das Mittagessen teurer

Nordhausen Schuld ist die ab Januar angehobene Mehrwertsteuer: Essensanbieter muss in Nordhausen aus kalkulatorischen Gründen seine Preise erhöhen.

Das Mittagessen wird in drei Nordhäuser Schulen teurer. Schuld ist die Mehrwertsteuer, die ab dem 1. Januar 2024 wieder auf 19 Prozent angehoben wird. Während der Corona-Pandemie war sie auf sieben Prozent gesenkt worden. Diese Erhöhung betrifft das Essen der städtischen Grundschulen in Niedersalza, „Albert Kuntz“ in Salza sowie „Käthe Kollwitz“, die von der Firma Gottert beliefert werden. Das bedeutet: Eine Schulessensportion wird statt wie bisher 3,90 Euro ab dem Januar 4,34 Euro kosten.

Schulen, die ihr Essen vom Horizont-Verein bekommen, betrifft die Erhöhung nicht, erklärt Franziska Mühlhause, Sprecherin der Stadtverwaltung. „Weil es sich um einen eingetragenen Verein handelt und hier die Mehrwertsteuer bei sieben Prozent bestehen bleibt.“