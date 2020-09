Keine halben Sachen für Windehäuser Pomai-Böckchen

Was lange währt wird gut: Endlich können die Kinder der Kindertagesstätte Pomai-Böckchen wieder ihre Fahrzeuge wettergeschützt unterbringen und im neu gestalteten Außenbereich herumtoben.

Was „Mann“ in Windehausen anpackt, wird keine halbe Sache. Daher haben die Pomai-Böckchen, wie die Kinder der gleichnamigen Kindertagesstätte genannt werden, kein beliebiges Gartenhäuschen aus dem Baumarkt, um ihren Spielzeug-Fuhrpark wettergeschützt unterzubringen, sondern ein Häuschen aus Holz, das am Ende gar eine Baugenehmigung brauchte.