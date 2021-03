Da war die Welt noch in Ordnung: Osterfeuer als kleines Volksfest in Heringen im Jahre 2015.

Heringen. Die Verwaltung fordert die Bürger auf, keinen Baumschnitt an den sonst üblichen Osterfeuer-Standorten abzulagern.

Keine Osterfeuer in Heringen

Die traditionellen Standorte der Osterfeuer in den fünf Ortschaften der Landgemeinde können dieses Jahr nicht für die Ablagerung von Baumschnitt angeboten werden, erklärt Bürgermeister Maik Schröter (CDU). In Anbetracht der augenblicklichen Lage sei zu erwarten, dass die Osterfeuer nicht stattfinden können. Zur Corona-Krise sagt Schröter: „Wir alle können es kaum erwarten, dass der Lockdown endet – vor allem Handel und Gastronomie, aber auch die vielen Ehrenamtlichen in den Vereinen und Verbänden.“