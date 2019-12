Keine Signalwirkung in Heringen für Digitalisierung

Gleich zwei Anträge von Stadtratsmitgliedern schafften es am Montagabend nicht auf die Tagesordnung des Stadtrates, obwohl diese fristgerecht vor der Sitzung des Hauptausschusses eingereicht worden sind. Zum einen wollte Chris Schröder (CDU) den Bürgermeister der Landgemeinde beauftragen, verschiedene Mobilfunkanbieter auf eine Versorgungslücke in der Goldenen Aue hinzuweisen und gegebenenfalls Flächen für Mobilfunkmasten zur Verfügung zu stellen. Analog dazu gab es von Tim Rosenstock (Linke) den Antrag, dass an wichtigen Punkten in der Landgemeinde bis zum Jahr 2021 W-Lan-Hotspots eingerichtet werden sollen. Beide Themen wurden laut Heringens Bürgermeister Maik Schröter (CDU) im Hauptausschuss besprochen, doch sei dieser übereinstimmend der Meinung gewesen, dass dies keine Themen für den Stadtrat seien. Schröter begründete die Entscheidung damit, dass man laufend unterwegs sei, um die entsprechenden Mobilfunkbetreiber über Versorgungslücken zu informieren. Zudem seien die angesprochenen Punkte Bestandteil des Tourismuskonzeptes sowie des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK). Für Chris Schröder ist dies eine nicht nachvollziehbare Entscheidung, da der Beschluss eine Signalwirkung für das Vorantreiben der Digitalisierung gehabt hätte.