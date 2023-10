Keine Züge der Harzquerbahn zwischen Ilfeld und Drei Annen Hohne wegen Bauarbeiten

Mit Volldampf in den Winter: Vom 1. November bis zum 25. April 2024 gilt der neue Winterfahrplan der Harzer Schmalspurbahnen.

Ilfeld. Ab Mittwoch gilt der Winterfahrplan der Harzer Schmalspurbahnen. Im November sind Instandhaltungsarbeiten notwendig. Die wirken sich auch auf die Harzquerbahn im Kreis Nordhausen aus.

Der neue Winterfahrplan der Harzer Schmalspurbahnen (HSB) tritt am Mittwoch, 1. November, in Kraft. Er ist bis zum 25. April 2024 gültig. Die HSB nutzt die schwächer frequentierten Novembertage für Instandhaltungsarbeiten an Gleisen und Fahrzeugen.

So werden vom 1. bis 30. November keine Züge auf der Selketalbahn und dem Mittelabschnitt der Harzquerbahn zwischen Ilfeld und Drei Annen Hohne verkehren. Ab 1. Dezember sind die Züge dann wieder auf allen Strecken des 140,4 Kilometer langen Gleisnetzes unterwegs.