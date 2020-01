Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Keiner darf zu hoch pokern

Kaufland bekundet seit Jahren Interesse daran, einen Markt in Nordhausen zu eröffnen, neben den bestehenden in Sondershausen, Leinefelde, Sangerhausen. Das begehrte frühere Schlachthofgelände mochte die Stadt aber dafür nicht hergeben, zu groß erschien die Gefahr, dass dann nichts aus einem Einkaufszentrum am Pferdemarkt werden könnte.

Auch eine Brache an der Freiherr-vom-Stein-Straße vis-à-vis des Rolandtor-Centers sollte kein Kaufland bekommen dürfen, auf dass die Südharz-Galerie nicht geschwächt werde. Nun, da dieses Einkaufszentrum infolge des Herkulesmarkt-Auszugs selbst eine Option für Kaufland ist, sehen sich die Stadtplaner bestätigt. Und doch kann der Eigentümer der Südharz-Galerie nicht zu hoch pokern: So sehr es Kaufland in die Rolandstadt zieht, so wichtig wäre auch für das Einkaufszentrum, dass die Fläche vermietet ist. Herkules hatte die mit Abstand größte Verkaufsfläche. Er ist d e r Ankermieter in einem Einkaufszentrum, das seit geraumer Zeit mit Problemen zu kämpfen hat. Das gestiegene Mietniveau – und damit das Erlösstreben des Eigentümers – dürfte daran nicht schuldlos sein. Vom angekündigten 1,5 Millionen Euro teuren Umbau ist nichts zu sehen. Es jubiliert nur einer: die 2014 eröffnete Marktpassage nahe der Altstadt.