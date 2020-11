Die Männer von Kemna erneuern einen Teil der Teerdecke in der Halleschen Straße in Nordhausen.

Nordhausen. Sanierungen in Richtung Bielen fanden am Freitag ihren Abschluss. Die Stadt gab dafür 30.000 Euro aus.

Kemna-Männer beenden Arbeiten auf der Halleschen Straße in Nordhausen

Bauarbeiten prägen in diesen Tagen den Verkehrsfluss in der Halleschen Straße. Im Abschnitt zwischen der Jacob-Plaut-Straße und der Thomas-Müntzer-Straße sind der Randbereich in Fahrtrichtung Bielen, die Asphalt-Tragschicht sowie die Asphaltdeckschicht auf einer Fläche von rund 170 Quadratmetern erneuert worden, berichtet Lutz Fischer, Sprecher der Nordhäuser Stadtverwaltung. Hier waren starke Setzungen vorhanden, durch die zum einen die Oberflächenentwässerung stark beeinträchtigt war und zum anderen die Verkehrssicherheit negativ beeinflusst wurde.

Außerdem ist die Asphaltdeckschicht der Abbiegerspur zum Toom-Baumarkt auf etwa 360 Quadratmetern saniert worden. „Auch hier war die Asphaltdeckschicht stark verschlissen“, betont Fischer. Dies beeinträchtigte aufgrund der Schlaglöcher und Pfützenbildung die Verkehrssicherheit. Die Firma Kemna leistete die Bauarbeiten. Die Kosten belaufen sich nach Angaben der Stadt auf rund 30.000 Euro. Die Sanierungsarbeiten sind am Freitag beendet worden.