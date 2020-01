Kerstin Ott in Nordhausen: Vorverkauf startet am Montag

Kerstin Ott in Nordhausen: Vorverkauf startet am Montag

Der Termin für den Kartenvorverkauf für Kerstin Otts Konzert in Sundhausen ist fix. Das teilte jetzt Konzertveranstalter Peter Winsel von Wippertaler Getränke mit. Demnach beginnt der Verkauf am Montag, 13. Januar. Zu haben sind die Karten zu je 20 Euro in der Nordhäuser Stadtinformation sowie im XXL-Getränkemarkt in der Heinrich-Zille-Straße und bei Wippertaler Getränke in der Betonstraße in Sundhausen. Im Internet werden sie unter www.tixforgigs.de vertrieben.

Ott, die mit ihrer Durchbruchssingle „Die immer lacht“ 2016 die deutsche Musikwelt im Sturm eroberte – ganze 170 Millionen Mal wurde das Lied seitdem bei Youtube geklickt – wird am 25. September das traditionelle Oktoberfest des Getränkelieferanten in Sundhausen eröffnen. Geplant ist ein etwa 45-minütiger Solo-Auftritt der Sängerin von Liedern wie „Regenbogenfarben“. Eingerahmt werden soll das Konzert von einem Auftritt der Partyband „Bross4You“, blickt Peter Winsel voraus.

Die Ankündigung des Ott-Konzerts hatte in den sozialen Netzwerken eine große Welle der Begeisterung ausgelöst. Allein auf der Facebook-Seite unserer Zeitung hatte der Beitrag viele Hundert Likes ergattert. Fans der Musikerin sollten also schnell sein.