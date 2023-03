Ein Kind wurde bei einem Unfall in Nordhausen verletzt (Symbolfoto).

Kind wird bei Unfall in Nordhausen verletzt

Nordhausen. Ein Kind ist bei einem Unfall in Nordhausen verletzt worden.

Bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag in der Uferstraße in Nordhausen ist ein Kind verletzt worden.

Der Fahrer eines Toyota bemerkte zu spät, dass der vorausfahrende Seat bremste und fuhr auf.

Durch die Kollision verletzte sich ein Kind in dem vorausfahrenden Fahrzeug leicht. An beiden Autos entstand unfallbedingt Sachschaden.

