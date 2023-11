Kind wird bei Unfall verletzt - Einbrecher im Hotel

Die Polizei in Nordhausen musste am Montag einen Unfall mit einem Kind aufnehmen. (Symbolbild)

Nordhausen. Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Elfjähriger verletzt worden. Das und weitere Meldungen der Polizei aus Nordhausen.

Ein elfjähriger Junge ist bei einem Unfall in Nordhausen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine VW-Fahrerin am Montagnachmittag gegen 15.45 Uhr auf der Emil-Reichardt-Straße in Richtung Uferstraße.

Dabei kam es zur leichten Kollision des Autos mit einem elf Jahre alten Kind. Der Elfjährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Unbekannte brechen in Hotel ein

In der Nacht zu Montag sind Unbekannte in ein Hotel in der Nordhäuser Straße in Bielen eingebrochen. Sie verursachten nach Angaben der Polizei einen Sachschaden von etwa 300 Euro. Außerdem entwendeten sie ein elektronisches Gerät. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

