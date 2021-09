Kinder als Künstler in der Kirche in Uthleben

Uthleben. Kirchengemeinde lädt am 3. September zum Kunstkurs ein. Es gibt noch freie Plätze.

Ein kostenfreier Kunstworkshop für Kinder ist am Freitag, 3. September, in der Uthleber Kirche. Noch gibt es freie Plätze, teilt Pfarrer Hauke Meinhold mit. Die Kinder lassen sich von den Malereien an der Empore zu eigenen Ideen inspirieren. Diese werden dann mit Ölfarben in einer Kratz- und Wischtechnik gestaltet. Der Workshop beginnt 10 Uhr im Gemeindehaus und endet gegen 16 Uhr.

Anmeldung unter Tel.: 036333/775500