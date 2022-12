Kinder aus Petersdorf pflanzen 100 neue Bäume für Harzrigi-Wald

Petersdorf. Petersdorfer Grundschüler sind als Junior-Ranger aktiv.

Seit einigen Jahren beobachten die Kinder der Arbeitsgemeinschaft (AG) „Junior Ranger“ der Grundschule Petersdorf, wie der Wald im Harzrigi immer weniger wird. Nur noch am Rande des Waldgebietes sind einige Laubholzinseln erhalten. Wo früher der Wald im Sommer Schatten spendete, ist jetzt eine freie Fläche.

Das soll sich ändern. Dank eines Kooperationsprojektes, an dem sich unter anderem die Grundschule Petersdorf und der Naturpark Südharz beteiligen. Die AG „Junior Ranger“ und die Hortkinder der Grundschule haben tatkräftig 100 junge Bäume gepflanzt und mit Einzelschutz versehen. Den Kindern und Erwachsenen, darunter auch zwei Landschaftsführer des Naturparks, habe die Pflanzaktion „richtig viel Spaß gemacht“, berichtet Anja Apel vom Naturpark.

Der Stadtförster Axel Axt war vom Engagement der Kinder begeistert. Diese Aktion war für alle Beteiligten ein voller Erfolg. Bäume pflanzen, selbst etwas Gutes für die Natur tun und mit dem eigenen Handeln für positive Veränderungen beitragen, all das kam gut an. Ein Petersdorfer Mädchen sagte beim Pflanzen zu einem Jungen: „Wenn wir alt sind, besuchen wir unseren Baum und setzen uns in den Schatten.“