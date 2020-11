Möglichst viele Kerzenlichter sollen den Blasiikirchplatz in Nordhausen schmücken.

Kinder basteln in Nordhausen Kerzenlichter und Laternen

Der Kinderkirchenladen (Kila) hat seinen Handwerkermarkt im Advent auf dem Blasiikirchplatz absagen müssen. „Inzwischen zeichnet sich aber eine neue Idee ab, die wir stattdessen umsetzen wollen“, berichtet Gemeindepädagoge Frank Tuschy.

Der Platz vor der Kirche soll wieder mit einem großen Adventskranz und einem Tannenbaum geschmückt sein. Samstags um 18 Uhr gibt es eine kleine Andacht mit Entzündung der nächsten Kerze. „Auf dem Kirchplatz wollen wir immer am Wochenende so viele Kerzenlichter oder Sternlaternen aufstellen und anzünden, wie wir schaffen“, kündigt Tuschy an. Besucher, die das möchten, dürfen sich eine der Laternen mit nach Hause nehmen. Und wer Freude daran hat, den Kila zu unterstützen, darf Sternlaternen zu Hause basteln und zum Kirchplatz mitbringen. Auch über freiwillige Helfer beim Anzünden freut sich Tuschy.

Wer etwas Zeit mitbringt, der darf an drei großen Wachstöpfen ein Wachslicht selbst machen, indem er einen mit Wasser gefüllten Luftballon mehrmals in einen der Töpfe taucht. „Wenn der Luftballon raus ist und ein Teelicht drin, sieht das ganz entzückend aus“, meint Tuschy. „Natürlich werden wir bei dieser Aktion auf die Corona-Regeln achten.“ Das sollte nicht schwer sein. Der Kirchplatz ist groß.

Gesucht wird derzeit noch nach einer Laternenform, die man gut in die Lindenbäume des Kirchplatzes hängen kann.