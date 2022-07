Kinder in Hamma feiern Sommerfest mit Schatzsuche

Hamma. Ein letzter Höhepunkt vor den Sommerferien.

Ein Sommerfest feierten die Mädchen und Jungen vom Kinderkreis in Hamma, berichtet Justine Tolle vom evangelischen Kirchspiel Auleben-Hamma. Der Startschuss fiel an der Kirche. Auf dem Programm stand eine Schatzsuche mit vielen kleinen und großen Aufgaben, die die Kinder begeisterten. Am Ende führte die Suche auf den neuen Spielplatz von Hamma, wo sie ihren Schatz fanden. Das nächste Treffen ist für den 6. September von 16 bis 17 Uhr in der St.-Trinitatis-Kirche geplant.