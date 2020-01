Kinder in Nordhausen zeigen: So schön können Sparschweine sein

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kinder in Nordhausen zeigen: So schön können Sparschweine sein

Für die schönsten Sparschweine wurden am Mittwoch Yelena (1. Platz), Pia (2. Platz), Semir (4. Platz), Lucy (3. Platz) und Clara (5. Platz, nicht im Bild) von der Nordhäuser Kreissparkasse ausgezeichnet. Alljährlich erhalten die Erstklässler des Landkreises zum Schuljahresbeginn ein Porzellanschweinchen zum Bemalen. Anschließend küren alle Schulen jeweils ihr schönstes, welches dann in der Kreissparkasse ausgestellt wird. Bis 15. Dezember konnten alle Interessierten für das Sparschwein ihrer Wahl abstimmen. Insgesamt wurden dabei 1800 Stimmen in Nordhausen abgegeben. Während sich die kleinen Künstler über Gutscheine freuen konnten, gab es für die Grundschulen in Görsbach, Niedersachswerfen und Heringen Schecks über 300 Euro, 200 Euro und 100 Euro.