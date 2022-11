Foto: Henning Most / Archiv

Kinder sammeln in Nordhausen noch Briefmarken

Nordhausen. Warum die Geschäftspost von Nordbrand bei den jungen Philatelisten in Nordhausen sehr beliebt ist.

In der Rolandstadt gibt es sie noch – die Arbeitsgemeinschaft (AG) Junge Briefmarkensammler. Die Kinder Isabell, Michelle, Lilli, Marie, Tim, Lukas, Tim, Max, Johannes, Richard, Amelie, Konstantin und Jan gehen gemeinsam ihrer Leidenschaft nach. Sie pflegen ein beliebtes Hobby, das in der heutigen Zeit fast schon exotisch wirkt.

Dankbar sind die jungen Philatelisten allen Erwachsenen, die ihnen Marken spenden. Ein besonderer Dank geht an die Frauen und Männer der Firma Nordbrand, die schon mehr als 20 Jahre die Marken ihrer Geschäftspost den Kindern der AG zur Verfügung stellen.

Und so können auch dieses Jahr zur Weihnachtsfeier allen Kindern schöne Geschenke überreicht werden. Alle jungen Mitglieder werden mit ihren Eltern am Sonnabend, 3. Dezember, um 13.45 Uhr in den Gemeindesaal der Frauenbergkirche zur Adventsfeier eingeladen.

Um die Vereinstätigkeit der Erwachsenengruppe zu aktivieren, sind alle Briefmarkensammler des Landkreises aufgerufen, sich ebenfalls am 3. Dezember um 17 Uhr im Saal der Frauenbergkirche einzufinden, um gemeinsam über eine fruchtbare und sinnvolle Vereinstätigkeit zu sprechen. Vereinschef Werner Greiner hofft auf eine möglichst große Resonanz.