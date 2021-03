Kinder sorgen für bunte Ostereier in Heringen

Heringen. Positives Echo nach Aufruf der Kirchengemeinde: Kinder der Helmestadt schmücken Sträucher vor der St.-Michaelis-Kirche.

Viele Kinder sind in Heringen dem Aufruf der örtlichen Kirchengemeinde gefolgt. Deshalb zieren jetzt 100 Ostereier – auch selbst gebastelte oder bemalte – die Sträucher vor der St.-Michaelis-Kirche, berichtet Chris Schröder, Vorsitzender des Vereins Kulturkreis Heringen. Für alle Kinder, die teilgenommen haben, wartete am Pfarrgarten eine kleines Osternest.

Ostern feiern die Christen die Auferstehung Jesu. Die Tage von Gründonnerstag bis Ostermontag bilden eine Einheit und führen aus dem Leiden und dem Tod zu neuem Leben. Mit verschiedenen Bräuchen, Liedern und Texten können die Christen das von Gott geschenkte Leben feiern und erleben. Mit Ostern endet zugleich die Passions- und Fastenzeit. Es beginnt die österliche Freudenzeit, die bis zum Pfingstfest dauert.

„So kann diese Freude auch in den nächsten Wochen noch das gottesdienstliche Leben bestimmen, auch wenn wir aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr ruhige Ostertage begehen“, erklärt Chris Schröder. Für ein stilles Gebet steht die St.-Michaelis-Kirche am Karfreitag von 15 bis 16 Uhr und am Ostersonntag von 10.30 bis 11.30 Uhr für alle Bürger offen. Geltende Corona-Regeln sind einzuhalten.