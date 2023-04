Kinder und Jugendliche gestalten Gottesdienst im Südharz gemeinsam

Die Capella Juventa gastiert in Ilfeld.

Ilfeld. Die Capella Juventa vereint Nachwuchs-Musiker aus verschiedenen Bundesländern. Wann die Kinder und Jugendlichen im Landkreis Nordhausen zu erleben sind.

An diesem Wochenende kommen wieder Kinder und Jugendliche aus Thüringen, Sachsen und Bayern zusammen, um unter dem Namen Capella Juventa gemeinsam zu singen und zu musizieren. Unter der Leitung von Kirchenmusikerin Christine Heimrich erarbeiten die jungen Musiker ein abwechslungsreiches Programm, welches sie am Sonntag, dem 30. April, um 15 Uhr in der Georg-Marien-Kirche Ilfeld aufführen. Der Eintritt ist frei.