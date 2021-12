Die Mädchen und Jungen vom Kinderkirchenladen der Blasii-Gemeinde wollen die Kiefer vom Kirchplatz mehr in das Bewusstsein der Nordhäuser rücken.

Kinder wollen in Nordhausen eine Kiefer schmücken

Nordhausen. Die Blasii-Gemeinde braucht Weihnachtskugeln für einen Aktionstag im Kinderkirchenladen.

Jedes Kind im Kinderkirchenladen (Kila) der evangelischen Blasii-Gemeinde kennt die inzwischen schon richtig groß und kräftig gewordene Kiefer gegenüber vom Gemeindehaus. Dieser immergrüne Baum sehe nicht nur beachtlich aus, sondern eigne sich auch sehr gut für mutige Kinder zu Kletteraktionen, meint Gemeindepädagoge Frank Tuschy. Der Kila plane jetzt, diesem Baum weihnachtlichen Glanz zu geben. Beim Kila-Aktionstag am Freitag, 17. Dezember, ab 15 Uhr soll bemalt und geschmückt werden. Dazu suche der Kila noch alte Bestände an Weihnachtskugeln, die von den fleißigen Kindern alle in der gleichen markanten Farbe angemalt werden sollen. Wer Christbaum-Kugeln übrig hat, wird gebeten, diese bis zum Freitag beim Kila im Blasii-Gemeindehaus abzugeben.

Gemeindepädagoge Frank Tuschy und seine Kollegin Grit Scholz wollen mit dieser Aktion die Kletterkiefer ins Bewusstsein der Nordhäuser rücken, damit der Baum „bei einer möglicherweise irgendwann stattfindenden Neugestaltung des Blasiikirchplatzes unbedingt erhalten bleibt“, erklärt Tuschy.