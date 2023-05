Kinderfreundliches Nordhausen: Freier Eintritt in die Museen

Der Eintritt in das Tabakspeicher-Museum (Foto) wie auch in die Flohburg und das Kunsthaus Meyenburg ist für Kinder und Jugendliche ab Mai frei. Das hatte der Nordhäuser Stadtrat beschlossen.

Nordhausen. Neue Gebührensatzung für die städtischen Museen trat am 5. Mai in Kraft. Nur wenig Veränderungen bei den Eintrittspreisen.

Am 5. Mai trat die neue Gebührensatzung der städtischen Museen in Kraft, die der Nordhäuser Stadtrat im Februar beschlossen hatte. „Die wichtigste Veränderung zeigt Nordhausen als kinderfreundliche Kommune: Kinder und Jugendliche haben ab sofort bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres freien Eintritt in die Museen“, berichtet Stadtsprecherin Franziska Mühlhause. Damit soll die Zielgruppe der jüngeren Besucher angesprochen und der Zugang für Schulklassen erleichtert werden. Aus diesem Grund wird die Führungsgebühr für Schulklassen von 40 auf 25 Euro reduziert.

Auch die Mehrkindfamilienkarte wird in den Museen akzeptiert. „Entgegen dem allgemeinen Trend, alles teurer zu machen, behalten die drei städtischen Museen Flohburg, Tabakspeicher und Kunsthaus Meyenburg die bestehenden Eintrittspreise mit fünf Euro und ermäßigt drei Euro weitgehend bei, nur bei speziellen Sonderausstellungen gibt es einen erhöhten Eintritt“, betont Mühlhause. Am wöchentlichen Museumstag, also jeden Freitag, wird der ermäßigte Eintritt berechnet.

Touri-Ticket ist neu im Nordhäuser Angebot

Das Ticketangebot wird jedoch erweitert: Neu ist das Touri-Ticket. Es ermöglicht den Eintritt in alle drei Museen für sieben Euro und ist drei Tage gültig. Zur Jahreskarte (personengebundener, unbegrenzter Eintritt in ein städtisches Museum) für 20 Euro (ermäßigt 12 Euro) kommt die Drei-Museen-Jahreskarte (Eintritt in alle drei Museen) für 55 Euro (ermäßigt 32 Euro). „Mit diesen Jahreskarten können die Museen beliebig oft besucht und die vielfältigen Dauer- und Sonderausstellungen zur Kunst, Kultur und Geschichte in aller Ruhe genutzt werden“, so die Stadtsprecherin. Erhöhungen gibt es aber im Bereich der Vermietungen der Räume der Museen für Veranstaltungen.