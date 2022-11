Kindergärten in Nordhausen ermöglichen eine Spendenaktion

Nordhausen. Agentur startet Kampagne für das Kinderhospiz: Bis Heiligabend schmücken 19 Weihnachtsbäume die Nordhäuser Marktpassage.

Eine besondere Spendenaktion ist in Nordhausen gestartet. Deren Erlös soll dem Kinderhospiz in Tambach-Dietharz zugutekommen. 19 Kindergärten aus der Stadt Nordhausen und ihren Ortsteilen beteiligen sich daran.

Johanna Lautenbach ist Mitarbeiterin einer Nordhäuser Werbeagentur und die Mutti von zwei Kindergartenknirpsen. Die Arbeit, die seit Jahren im mitteldeutschen Kinderhospiz geleistet wird, berührt sie sehr. Sie möchte das Projekt unterstützen. Aus diesem Gedanken wird eine Idee, die in Nordhausen auf fruchtbaren Boden fällt.

Gemeinsam mit der Nordhäuser Marktpassage ruft die Agentur die Aktion „Kindergarten mit Herz“ ins Leben. Obwohl zwischen Anfrage und Startschuss nur anderthalb Wochen liegen, machen 19 Kindertagesstätten eifrig mit.

In jedem Kindergarten basteln die Mädchen und Jungen Weihnachtsbaumschmuck. Die notwendigen Tannen kommen aus einer Baumschule in Sömmerda. Mit den kleinen Kunstwerken der Kinder wird jeder einzelne Baum individuell gestaltet. Eine Tanne pro Kindergarten. Und so stehen jetzt 19 Bäume in der Marktpassage. Bis Heiligabend ist die Aktion vorgesehen.

Die Weihnachtsbäume sollen auf das Kinderhospiz aufmerksam machen. Die Spendenboxen stehen in den Geschäften der Passage.

Es sei ein Pilotprojekt für Nordhausen, meint Werbeagenturchef Steffen Mund. Sollte die Aktion erfolgreich sein, könnte er sich in den kommenden Jahren Fortsetzungen vorstellen – dann vielleicht noch größer, indem auch Kindergärten aus anderen Regionen des Landkreises mit einbezogen werden. Dankbar ist Steffen Mund der Nordhäuser Marktpassage für die sowohl logistische als auch finanzielle Unterstützung.

Für den Centermanager Torsten Pietzsch ist es eine Selbstverständlichkeit, sich für solch eine Aktion einzusetzen. Die Passage sei eine optimale Plattform. Er begrüße sehr, auf diesem Wege die Arbeit des Kinderhospizes, dessen Wurzeln in Nordhausen liegen, wieder stärker in das Bewusstsein zu rücken.

Das Kinderhospiz in Tambach-Dietharz ist Anlaufpunkt für Familien aus der ganzen Bundesrepublik. Dessen Team besteht aus Fachpflegepersonal, Pädagogen, Hauswirtschafts- und Servicemitarbeitern und wird bei Bedarf durch zwei Fachärzte, Therapeuten, Seelsorgern und Ehrenamtliche unterstützt. Derzeit sind 35 Mitarbeiter in der Pflege, Begleitung, Betreuung und Organisation beschäftigt. Ohne Spenden wäre die Hospizarbeit auf diesem Niveau nicht leistbar.