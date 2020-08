Die Nordhäuser Kindergärten, hier Erzieherin Nadin Hertwig mit Constantin (3) im Außenbereich des Kindergartens Domschlösschen, kehren ab dem 31. August wieder in den Normalbetrieb zurück.

Kindergärten zurück in Normalbetrieb

Ab Montag, 31. August, wird in den Thüringer Kindertagesstätten zum Regelbetrieb zurückgekehrt. „Die Ampel schaltet dann laut Stufenplan der Landesregierung von Gelb auf Grün, also vom eingeschränkten in den normalen Betrieb“, verdeutlicht Andreas Weigel, Geschäftsführer des Nordhäuser Jugendsozialwerks, das 15 Kindergärten im Südharz betreibt. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Natürlich würden damit nicht die Corona-Regeln außer Kraft gesetzt. „Die Pflicht der Eltern, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, bleibt genauso bestehen wie das Betretungsverbot für fremde Personen, die sich registrieren müssen“, erläutert Weigel. Sollte es in einem Landkreis zu einer erhöhten Infektionsrate kommen, schaltet die Ampel zurück auf Gelb. Im Falle eines Corona-Infizierten in der Einrichtung zeige die Ampel Rot, was eine Schließung durch die Gesundheitsbehörden nach sich ziehe.

„Die neue Regelung stellt eine besondere Herausforderung dar, denn die Verantwortung wird an die Landkreise weitergegeben“, sagt Sabine Reich vom Fachbereich Jugend im Landratsamt. Die garantierte Betreuungszeit werde von mindestens sechs auf zehn Stunden erhöht. Auch offene Konzepte seien wieder gestattet. „Es wird sicher Nachjustierungen geben“, so Reich.