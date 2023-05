Kindergarten in Ellrich freut sich über eine 500-Euro-Spende

Ellrich. Ellricher Förderverein findet zahlreiche Unterstützer für das Frühlingsfest im Sonnenhof. Firmen und Privatpersonen spenden Geld oder Tombola-Preise.

Der Förderverein der Ellricher Kindergärten freut sich über eine Spende der Nordhäuser Firma Feuer-Powertrain. Die 500 Euro kommen jetzt den Kindergärten Sonnenhof in Ellrich und Kleine Pfefferländer in Sülzhayn zugute. Die Spendenübergabe erfolgte zum Frühlingsfest im Sonnenhof. Das Fest war auch dieses Jahr wieder ein „voller Erfolg“, berichtet Mareike Jäger vom Vereinsvorstand. Viele Mitwirkende haben dies ermöglicht. Dank gelte auch den fleißigen Kuchenbäckern, betont Jäger. Geldspenden gab es von Andreas Gebhardt, Marco Schmidt und vom ambulanten Pflegedienst der Neustädter Lungenklinik. Der Ellricher Casea-Betrieb stellte eine Hüpfburg zur Verfügung. Weitere Unternehmen beteiligten sich mit Sachspenden an den Tombola-Preisen.