Kindergarten in Niedersachswerfen soll einen großen Matschspielplatz erhalten

Niedersachswerfen. Der Förderverein „Kinderlachen“ in Niedersachswerfen hat mit Wilk Jagemann einen neuen Chef. Seine Vorgängerin ist künftig seine Stellvertreterin.

Über einen besonderen Förderverein verfügt Niedersachswerfen. Der heißt „Kinderlachen“. Seine Mitglieder kümmern sich sowohl um den örtlichen Kindergarten „Wirbelwind“ als auch um die Sachswerfer Heinz-Sielmann-Grundschule.

Die Mitglieder trafen sich jetzt zur Jahreshauptversammlung mit Vorstandsneuwahl. Im Fokus des Abends stand die erfolgreiche Beteiligung an den örtlichen Veranstaltungen des vergangenen Jahres. Durch die dabei erzielten Einnahmen konnte der Verein einige Projekte für die Kinder umsetzen.

Als ein Großprojekt gilt weiterhin der geplante Matschspielplatz für die Kindertagesstätte „Wirbelwind“. Dieser konnte aufgrund noch fehlender Fördermittel bisher nicht umgesetzt werden. „Wir hoffen, nun dieses Jahr eine baldige Entscheidung zu bekommen, damit mit dem Bau begonnen werden kann“, betont Wilk Jagemann.

Weitere Mitglieder sind jederzeit willkommen

Im zweiten Teil der Versammlung wurde ein neuer Vorstand gewählt. An der Spitze des Vereins gab es einen Wechsel. Die langjährige Vorsitzende Nadin Kutschenreuter ist von ihrem bisherigen Stellvertreter Wilk Jagemann abgelöst worden. Die Mitglieder bedankten sich sehr herzlich bei Nadin Kutschenreuter für ihr besonderes Engagement. Auch in Zukunft bleibt sie dem Vorstand erhalten. Als stellvertretende Vorsitzende will sie ihre Unterstützungsarbeit fortführen.

Außerdem sind Petra Teichmann als Kassenwart sowie Petra Müller, Anett Apel, Sabrina Sommer und Katrin Teichmann als Vorstandsmitglieder gewählt worden. Voller Tatendrang schauen sie ihrer Arbeit entgegen. „Wir freuen uns auch besonders über die Teilnahme der neuen Mitglieder“, betont der neue Vereinschef Wilk Jagemann. „Jede helfende Hand wird gebraucht.“ Interessierte sind jederzeit im Förderverein willkommen.