Kindergarten in Woffleben soll zum 1. September starten

Woffleben. Bürger in Woffleben können sich zur Fassadengestaltung des neuen Kindergartens äußern. Ein Name für die Einrichtung wird ebenfalls gesucht.

Noch stehen die Baugerüste an der Fassade des Kindergarten-Neubaus in der Woffleber Schulstraße. In den nächsten Tagen soll es nach einer Winterpause mit den Bauarbeiten weitergehen, sagte Bürgermeister Henry Pasenow (CDU) auf einer Informationsveranstaltung im Woffleber Dorfgemeinschaftshaus am Donnerstag.

„Unser Ziel bleibt der Start zum neuen Kindergarten-Jahr am 1. September“, betonte Pasenow. Das sei nach jetzigem Stand zu schaffen. Es werde zwei Altersgruppen mit je 19 Kindern und eine Krippe für 12 Kinder geben. „Wir nehmen Kinder ab sechs Monate auf. Dafür sind die baulichen Voraussetzungen erfüllt“, sagte der Bürgermeister.

Bauamtsleiterin Annett Steinmetz stellte drei Varianten für die Fassade vor. Die erste sei bewusst schlicht in einem beigen Grundton gehalten. Bei der zweiten Variante würden die drei Farben Gelb, Grün und Braun zwischen den Fenstern der Rückwand auftauchen. Und die dritte Variante hätte noch mehr Farbe und sei zudem mit den Piktogrammen eines Küken (gelb), eines Frosches (grün) und eines Fuchses (braun) versehen, die für die jeweiligen Altersgruppen stehen.

„Die dritte Variante wäre gut, sollte aber die Tiere auch von außen zeigen und zudem die Fußtapsen“, sagte eine Einwohnerin. Ulrich Künzel (Linke) meinte, es müsste zum Naturpark passen und sollte nicht zu grau sein.

„Die gewählten Farben sind sehr schön und sollten sich auf jeden Fall in den Gruppenräumen widerspiegeln“, so eine dritte Stimme.

Auch zur Namensfindung sollen sich die Woffleber äußern. Pasenow gab Beispiele dafür, was nicht möglich ist. Die ersten Namen wie Kohnsteinspatzen oder Woffleber Schäfchen machten bereits die Runde. Die Einwohner können demnächst per Zettel sowohl über die Farbgestaltung sowie den neuen Namen abstimmen.