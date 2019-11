Kindergarten wird vergrößert

Der Kindergarten „Wirbelwind“ in Niedersachswerfen bekommt einen Anbau. Derzeit hat die Einrichtung eine Kapazität von 145 Kindern. Davon sind 30 Vorschulkinder. Auf dem Foto ist die Vorschulgruppe „Zuckertüten“ zu sehen.

Die Kindertagesstätte „Wirbelwind“ in Niedersachswerfen erhält einen weiteren Anbau. Das haben die Gemeinderäte von Harztor einstimmig in ihrer jüngsten Sitzung beschlossen. „Das ist die günstigste und beste Alternative, um die Kapazität zu erweitern“, verdeutlicht Harztor-Bürgermeister Stephan Klante (CDU). Geplant sei, an das bereits bestehende Kindergartengebäude einen Anbau dranzusetzen. Dieser soll Platz für etwa 30 Vorschulkinder bieten.