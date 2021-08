Eines der beschmierten Spielgeräte auf dem Spielplatz in Nordhausen.

Kindergeräte auf Spielplatz in Nordhausen mit Kot und Honig beschmiert

Nordhausen Außerdem scheiterten Diebe an einem Parkscheinautomaten. Das sind die Nachrichten der Polizei für Nordhausen.

Kindergeräte mit Kot und Honig beschmiert

Am 21. August ist die Polizei über Schmierereien auf dem Kinderspielplatz an der Karolinger Straße in Nordhausen informiert worden. Wie die Polizei mitteilte, hatten Unbekannte vier Geräte mit Kot und Honig beschmiert.

Die Kameraden der Berufsfeuerwehr rückten mit Seifenlauge und Bürsten der Verunreinigung zu Leibe. Wann genau die Schmierfinken gehandelt hatten, ist unklar. Die Polizei sucht nun Zeugen, die das Beschmieren beobachtet haben oder sonst Hinweise zu den Verursachern geben können.

Sie hat die Ermittlungen wegen des Verdachtes der gemeinschädlichen Sachbeschädigung aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03601/960, entgegen.

Diebe scheitern an Parkscheinautomaten

Leer gingen der oder die Täter in der Nacht auf Freitag in Nordhausen aus. Sie hatten laut Polizeiangaben versucht, auf dem Parkdeck eines Einkaufszentrums in der Landgrabenstraße einen Parkscheinautomaten aufzubrechen.

Hierbei beschädigten sie das Gerät massiv und hinterließen einen Schaden von ca. 2000 Euro. An die Geldkassette gelangten sie aber nicht.

