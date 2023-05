Kinderheim „Frohe Zukunft“ wird Leuchtturm-Projekt in Nordhausen

Am Dienstag hat Gert Bufe vom Kinderheim von Hildegard Seidel (Rotary Club Nordhausen), Sandra Brandau (Inner Wheel Club), Marc Peine (Kinderlachen Verein) und Projektleiterin Renate Thost-Stetzler (Inner Wheel Club, von links) symbolisch eine finanzielle Unterstützung von 10.000 Euro erhalten.

Nordhausen. Was es mit dem Leuchtturm im Nordhäuser Kinderheim auf sich hat und was das speziell für eine Gruppe von acht Kindern in der Einrichtung bedeutet.

Mit einem deutschlandweiten Projekt setzen die Inner Wheel Clubs in Deutschland gemeinsam mit dem Kinderlachen-Verein ein Zeichen für Mädchen und Jungen in Kinderheimen, indem sie ihnen aktive Unterstützung zukommen lassen. Dafür haben sie das Nordhäuser Kinderheim „Frohe Zukunft“ als eines von insgesamt 15 Leuchtturm-Projekt ausgewählt. In dem Zuge hat Gert Bufe vom Kinderheim am Dienstag von Hildegard Seidel (Rotary Club Nordhausen), Sandra Brandau (Inner Wheel Club), Marc Peine (Kinderlachen Verein) und Projektleiterin Renate Thost-Stetzler (Inner Wheel Club, im Bild von links) 10.000 Euro finanzielle Unterstützung erhalten, die in eine neue Küche für eine Gruppe von acht Kindern fließen wird.