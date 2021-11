Kindermusical in Ilfeld

Ilfeld. Schon jetzt steht fest: Nächstes Jahr wird ein weiteres Stück einstudiert.

Nach nur einer Probenwoche führten 20 Kinder in Ilfeld jüngst ein komplettes Musical auf. Zwei Mal standen sie vor Zuhörern – darunter ihre Eltern, Geschwister und Freunde – in der Kirche auf der Bühne. Kantorin Christine Heimrich wusste in der Woche viele Helfer um sich, unter anderem vom Kreisjugendring. Mitarbeiter der Neanderklinik testeten alle Teilnehmer zwei Mal, die Küche des Heims kochte das Mittag. Nächstes Jahr soll es eine Fortsetzung der Geschichte geben, mit einem weiteren Musical.