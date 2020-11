Kindersitze und Gurtschoner für Kinderheim in Nordhausen

Heike Matysiak hilft gern. „Wir arbeiten in Nordhausen und kommen alle aus dem Umkreis“, erklärt die Chefin der Filiale von Auto-Teile-Unger (ATU). „Da möchten wir auch etwas für die Kinder in Nordhausen tun. Das liegt mir am Herzen – und meinen Kollegen auch.“ Nutznießer ist jetzt das Kinderheim „Frohe Zukunft“.

Vor allem Autokindersitze, Sonnenrollos, Rückenlehnenschoner und Gurtpolster waren es, die Heike Matysiak und ihre Kollegen aus eigenen Beständen zusammentrugen, um sie an das Kinderheim zu spenden. So kam Auto-Ausrüstung im Wert von 500 Euro zusammen. Material, das in der Frohen Zukunft dringend gebraucht wird, betont Gert Bufe, Geschäftsführer des Kinderheims: „Wir sind viel mit unseren Autos unterwegs, bringen die Kinder und Jugendlichen zu verschiedenen Orten. Mal zur Schule, mal zu Freizeitbeschäftigungen. Da sind wir dringend auf die notwendige Ausstattung angewiesen. Auch, weil Kindersitze, Gurtschoner und mehr durch die häufige Nutzung einem recht starken Verschleiß unterworfen sind.“

Er freue sich, dass örtliche Unternehmen, wie die ATU, dem Kinderheim helfen. In der aktuellen Corona-Situation mit ihren einschneidenden wirtschaftlichen Problematiken sei dies nicht selbstverständlich. Doch für Heike Matysiak und ihr Team soll die Unterstützung des Kinderheims auch über die Sachspende hinaus weitergehen. Schon jetzt haben sie ihre Hilfe bei möglichen Problemen mit den Fahrzeugen der Einrichtung zugesagt, wollen auch künftig für die Frohe Zukunft und ihre Schützlinge da sein.

Die gemeinnützige Frohe Zukunft GmbH betreute seit ihrem Bestehen mehr als 3000 Kinder und Jugendliche aus dem gesamten Bundesgebiet in der Kinder- und Jugendhilfe. 85 fest angestellte Mitarbeiter sind für den Träger derzeit tätig. In seinem Stammhaus, in der Nordhäuser Parkallee, werden Kinder und Jugendliche in drei Wohngruppen betreut. In Rodishain entstanden 1998 vier Wohnhäuser und ein Therapiegebäude.