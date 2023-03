Kindertagesstätte in Niedergebra im Südharz ist gut gerüstet

Niedergebra. Die DRK-Einrichtung „Kinderspielkiste“ in Niedergebra im Landkreis Nordhausen nimmt an einem Ministeriumsprojekt teil. Mit welchen Besonderheiten die Kita weiterhin punkten kann:

Die DRK-Kindertagesstätte „Kinderspielkiste“ in Niedergebra kann sich über einen neugestalteten Raum freuen. Dieser soll künftig als Beratungs- und Schulungsraum genutzt werden. Durch die Unterstützung der Gemeinde Niedergebra und der Firma „Schieke Autolackier- und Polster OHG“ konnte die Neugestaltung umgesetzt werden.

„Wir freuen uns, dass die Firma schnell und in einem günstigen Rahmen geholfen hat“, bedankt sich der Niedergebraer Bürgermeister Thomas Pfau (Freie Wähler). Stefan Schieke, Chef der Abteilung Raumausstattung der Firma Schieke, ging einst selbst in Niedergebra in den Kindergarten und so liegt ihm auch heute noch die Einrichtung am Herzen.

Auch Maik Kaden, seit Juli 2020 Leiter der „Kinderspielkiste“, freut sich über die unkomplizierte Renovierung des Raumes. „Wir können dort bald in einer angenehmen und doch professionellen Umgebung Beratungen und Schulungen im Rahmen unserer aktuellen Projektteilnahme durchführen“, so der Kita-Leiter. Die Niedergebraer Kindereinrichtung beteiligt sich derzeit am Modellprojekt „Vielfalt vor Ort begegnen“ des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport. Im Mittelpunkt dieses Projektes stehen die Themen Migration und Inklusion in Kindereinrichtungen sowie die Stärkung von Sozialstrukturen. Mitarbeiter der Kinderspielkiste wurden dafür weitergebildet und stehen den Eltern als direkte Ansprechpartner beratend zur Seite.

Hauseigene Küche sorgt täglich für frischgekochte Mahlzeiten

Derzeit besucht je ein Kind mit Migrationshintergrund und ein Kind mit inklusivem Förderbedarf die DRK-Kita in Niedergebra. Weiterer Nachwuchs ist in der „Kinderspielkiste“ herzlich willkommen. „Unsere Einrichtung ist für 74 Kinder ausgelegt. Momentan betreuen wir insgesamt 71 Mädchen und Jungen. Allerdings sind davon 15 Vorschulkinder, die uns dann im Sommer verlassen werden“, erklärt Maik Kaden. Die „Kinderspielkiste“ verfügt seit 2016 über einen ausgebauten und modernisierten Krippenbereich. „Eltern, die einen Kita-Platz für ihren ganz jungen Nachwuchs suchen, sind bei uns genau richtig. Wir dürfen schon Kinder ab drei Monaten aufnehmen, dies ist nicht jeder Einrichtung erlaubt“.

Zwölf Mitarbeiter zeigen sich für die Mädchen und Jungen der Kinderspielkiste verantwortlich. „Hinzu kommen unsere zwei Küchenfeen. Denn in unserer hauseigenen Küche wird täglich frisch gekocht“, berichtet Maik Kaden.