Jürgen Deisting ist der Leiter des Filmpalastes in Nordhausen. Er erlebt zurzeit die größte Krise des deutschen Kinos seit Jahrzehnten.

Kino in Nordhausen verliert 60 Prozent seiner Besucher

Corona treibt das Kino in die Krise. Betroffen ist auch der Nordhäuser Filmpalast. Er gehört zur Kieft & Kieft Filmtheater Sachsen GmbH. Das familiengeführte Unternehmen betreibt Kinos an 15 Standorten in Deutschland. Wir sprachen mit dem Nordhäuser Filmtheaterleiter Jürgen Deisting.