Kiosk für Neustädter Waldbad „im Anflug“

Ralf Huke vom gleichnamigen Zimmermannsbetrieb in Sondershausen baut für die Gemeinde Harztor einen neuen Kiosk am Waldbad in Neustadt.

Köpfe einziehen, Kiosk im Anflug! So in etwa lässt sich der Montag im Neustädter Waldbad beschreiben. Hier nämlich herrscht aktuell reges Treiben: Der im Frühsommer abgerissene Verkaufsstand im Freibad unterhalb der Burgruine Hohnstein wird durch einen Neubau ersetzt. „Der Vorgänger stand schon seit Bestehen des Bades und war baufällig“, weiß Bauplanerin Silke Külbel über das Projekt, das die Gemeinde rund 100.000 Euro kosten wird. Und das bereits im Oktober abgeschlossen sein soll, wie Harztor-Bürgermeister Stephan Klante (CDU) sagt. So bleibe man in der Frist des Fördermittelgebers.