Kippen, Korn und ein Schwangerschaftstest: Was bei einem Frühjahrsputz im Landkreis Nordhausen gefunden wird

Sandra Klaus aus Niedersachswerfen (links) und Niedersachswerfens Ortschaftsbürgermeisterin Katrin Schönemann (BF-UWL) packen auf dem Kirchplatz in dem Ortsteil mit an.

Niedersachswerfen. Bei der Aktion der Gemeinde wird viel Müll beseitigt. Darunter sind einige Kuriositäten.

Katrin Schönemann und Sandra Klaus stehen am Samstag auf dem Kirchplatz in Niedersachswerfen. Dann arbeiten sich die Frauen Stück für Stück vor und befreien das Areal bei der Kirche von herumliegendem Müll wie Zigarettenkippen und Kronkorken. Im liebevoll gestalteten Beet auf dem Gelände wird Unkraut gezupft. Von dem immer wieder einsetzenden Regen lassen sich die zwei Arreés nicht von ihrer Arbeit abhalten. Die Teilnahme an der Aktion „Harztor putzt“ ist für sie selbstverständlich.

In allen Ortsteilen der Gemeinde sind an diesem Samstag viele Helfer dazu aufgerufen, sich am Frühjahrsputz zu beteiligen. Gemeinsam sollen in Niedersachswerfen, Ilfeld, Harzungen, Herrmannsacker und Neustadt Dreckecken beseitigt werden. Davon gibt es allein schon in Niedersachswerfen einige. „Es ist schon erschreckend, was einige an Müll hinterlassen“, meint Katrin Schönemann (BF-UWL).

Ortschefin von Niedersachswerfen wünscht sich mehr Helfer

Die Ortschaftsbürgermeisterin ist bei der Aktion unter anderem mit Sandra Klaus, Harztor-Bürgermeister Stephan Klante (parteilos) und Mitgliedern der Jugendfeuerwehr in Richtung Lange Bank und auf dem Gelände unterwegs, wo das Osterfeuer abgebrannt wird. Aber auch am Bere-Ufer sowie in der Leipziger Straße sind die Helfer seit den frühen Morgenstunden im Einsatz.

Harztor-Bürgermeister Stephan Klante ist überrascht, wie viel Müll sie dabei gefunden haben. „Wir haben 25 blaue Säcke gefüllt“, sagt er. Die Funde seien auch kurios gewesen. „So fanden wir beispielsweise an einer Stelle 50 Flaschen Korn und Zigaretten“, gewährt der Landgemeindebürgermeister einen Einblick. Katrin Schönemann berichtet zudem davon, dass sie einen Schwangerschaftstest fand. „Ob er positiv oder negativ ausfiel, konnte ich aber nicht so genau erkennen“, sagt sie und lacht.

Sie hätte sich eine regere Beteiligung am Frühjahrsputz gewünscht, betont sie. Die Ortschefin hegt den Verdacht, dass viele das Wetter vom Helfen abhielt. Eine Anwohnerin lässt sich davon nicht einschüchtern. Mit regenfester Kleidung ausgestattet, packt sie am Rondell gegenüber der Kirche mit an. „Hier findet am Sonntag eine Konfirmation statt, und es sieht richtig schlimm aus“, sagt die Anwohnerin, die anonym bleiben möchte. Das könne sie nicht hinnehmen.

Um die Mittagszeit wartet Ines Schütz vom „Laden & Bistro Am Mühlberg“ schon auf die Helfer. Sie kann nicht selber mithelfen, kümmert sich aber um die Verpflegung der Helfer. „Das ist ihr Beitrag zum Frühjahrsputz“, so Katrin Schönemann.