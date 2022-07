Kirche geht in Auleben neuen Weg, weil Gemeinden immer kleiner werden

Auleben. Christen starten mit einem Gottesdienst in Auleben am kommenden Wochenende den Erprobungsraum „Goldene Aue“.

Den Start des Erprobungsraumes „Goldene Aue“ feiert das Kirchspiel Auleben-Hamma am Sonntag, 10. Juli, um 10 Uhr mit einem Gottesdienst in Auleben „Im Anschluss wird es Gelegenheit für Gespräche und ein gemütliches Beisammensein geben“, lädt Iris Schult, die stellvertretende Vorsitzende des Gemeindekirchenrates, ein.

Kirchenkreis unterstütztdas Projekt personell und finanziell

In einem Brief an die Mitglieder schreibt der Gemeindekirchenrat: „Da unsere Gemeinden immer kleiner werden, haben wir uns entschieden einen neuen Weg zu probieren. Als Erprobungsraum Goldene Aue wollen wir uns auf den Weg machen und für die Zukunft lernen.“ So übernehmen die Kirchengemeinden Auleben und Hamma für zwei Jahre eigenständig die Verantwortung für die Gestaltung des Gemeindelebens in den beiden Orten. Das betrifft Gottesdienste, Veranstaltungen, musikalische Gruppen, die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ebenso wie die Verantwortung für Gebäude und Finanzen. „Der Kirchenkreis unterstützt dieses Projekt personell und finanziell“, erklärt Superintendent Andreas Schwarze. Pfarrer Hauke Meinhold wird den Gemeinden weiterhin als Seelsorger, zum Beispiel bei Trauerfeiern, zur Seite stehen. Ebenso bleiben die Gemeinden Teil des Pfarrbereichs Heringen.

Der gemeinsame Versuch, zukunftsfähige Modelle zu finden, steht bei Erprobungsräumen im Vordergrund. Das Gelingen ist nicht das oberste Ziel. Entsprechend wurde eine mögliche vorzeitige Beendigung des Projekts ebenso vereinbart wie eine Weiterführung. „Gemeinsam möchten wir uns ausprobieren, vielleicht auch Fehler machen, daraus lernen und eigene Wege gehen“, betont der Gemeindekirchenrat. Zu Beginn möchten dessen zehn Mitglieder zunächst zuhören, verstehen und Bedürfnisse wahrnehmen.