Das Innere der Sankt-Katharinen-Kirche erstrahlt in neuem Glanz. Das Sülzhayner Gotteshaus ist seit Juli umfassend im Inneren renoviert worden. „Zum Reformationstag haben wir die Kirche mit einem Gottesdienst an die Gemeinde übergeben“, berichtet Günter-Michael Tesch vom Gemeindekirchenrat.

Es sei an vielen Stellen in der Kirche gearbeitet worden. So wurde im Chorraum beispielsweise der Altar wieder schmuck hergerichtet.

„Das Altarbild ist gereinigt, der Altar mit einem neuen Tuch aus Damast versehen und ein neuer Teppich verlegt worden“, zählt Tesch einige der Neuerungen auf. Als besonderen Clou gibt es eine mehrfarbige Hintergrund-Beleuchtung des Altars, die bei Bedarf angeschaltet werden kann.

Die Kirchenbänke sind mit einem neuen Teilanstrich versehen worden, auch die Sitzauflagen sind neu. „Diese sind aus Premiumplüsch von einer Firma, die auch den Vatikan beliefert“, weiß Tesch interessante Details zu berichten.

Alle Säulen, die die Emporen tragen, haben ebenfalls frische Farben erhalten. Restauratorin Antje Pohl hat sechs fehlende Emporenbilder mit Blaumustern oder Blumenbilder versehen. Die Orgel wurde ebenfalls mit einem neuen Anstrich versehen und die Akustikanlage erneuert. Deren weiße Lautsprecher sind geschickt hinter den Säulen verborgen.

Summa summarum hat die Renovierung etwa 45.000 Euro gekostet. „Davon werden 60 Prozent gefördert, den Rest steuert die Kirchengemeinde als Eigenanteil bei“, rechnet Tesch vor. Auf Firmen habe man weitgehend verzichtet und viel in Eigenleistung getätigt. „Sonst wäre es noch teurer geworden, und das können wir uns nicht leisten“, so der Sülzhayner.

Im Rahmen des Gottesdienstes am Reformationstag, an dem auch Superintendent Andreas Schwarze teilnahm, wurde Grit Lehmann als Lektorin eingeführt.

„Sie hat ihre Prüfung erfolgreich bestanden und darf fortan als Laienpredigerin wirken“, erläutert Tesch, der auch Mitglied im Sülzhayner Ortschaftsrat ist.