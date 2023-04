Kirchengemeinde spendet für die Tafel

Nordhausen. Die beim Gründonnerstag gesammelten Kollekten der Katholischen Kirchengemeinde Dom zum Heiligen Kreuz Nordhausen gehen an die gemeinnützige Einrichtung.

Pfarrer Steffen Riechelmann von der Katholischen Kirchengemeinde Dom zum Heiligen Kreuz Nordhausen hat am Donnerstag eine Spende in Höhe von 1500 Euro an Tafelchefin Helga Rathnau übergeben. Der Geldbetrag wurde in den Gottesdiensten am Gründonnerstag gesammelt. Die Kollekten am Gründonnerstag werden in jedem Jahr für soziale und karitative Zwecke erbeten und erinnern so an den Auftrag Jesu, den Nächsten im Blick zu behalten und konkrete Not zu lindern.