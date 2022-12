Die St.-Nicolai-Kirche verwandelt sich am kommenden Samstag in ein Kino.

Kirchenkino in Trebra mit Märchen in besonderer Kulisse

Trebra. In der St.-Nicolai-Trebra wird am Samstag ein Märchenfilm in besonderer Kulisse aufgeführt.

Alle kleinen und großen Märchenfans dürfen sich auf den Film „Wunder einer Winternacht – Die Weihnachtsgeschichte“ in einer ganz besonderen Kulisse freuen. Am Samstag, dem 10. Dezember, um 17 Uhr verwandelt sich die St.-Nicolai-Kirche in Trebra in ein Kino. Heiße Getränke, Popcorn und Weihnachtsplätzchen sorgen für das richtige Feeling. Alle Kinder ab sechs Jahren, Eltern und Großeltern sind herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei. Bitte eine Decke für gemütliche Stimmung mitbringen.