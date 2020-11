Zur Freude vieler Familien in Niedersachswerfen soll es im Advent wenigstens einen Weihnachtswald auf dem Kirchhof geben.

Niedersachswerfen. Nach der coronabedingten Absage des Weihnachtsmarktes will die Gemeinde den Dorfbewohnern wenigstens eine andere kleine Freude im Advent bereiten.

Kirchhof in Niedersachswerfen wird zum Weihnachtswald

In diesem Jahr ist aufgrund der Corona-Pandemie vieles anders. Auch der Weihnachtsmarkt in Niedersachswerfen musste abgesagt werden.

Ganz auf Weihnachtsatmosphäre müssen die Dorfbewohner in Niedersachswerfen trotzdem nicht verzichten: Ab 12. Dezember haben alle interessierten Bürger die Möglichkeit, auf dem Kirchhof einen geschmückten Weihnachtsbaum und Weihnachtsdekoration rund um die Kirche aufzustellen. Das hatte der Ortschaftsrat in seiner jüngsten Sitzung entschieden. Und dieser Plan soll nun auch in die Realität umgesetzt werden.

„Aufgerufen sind alle Menschen in der Gemeinde Harztor, Vereine und Gewerbetreibende“, sagt die Ortschaftsbürgermeisterin Katrin Schönemann (parteilos). Für den Kindergarten und die beiden Schulen im Ort will die Gemeinde die Bäumchen sponsern, so dass die Kinder diese schmücken können.

Die Bäume sollten nicht höher als 2,50 Meter sein und können mit Lichterketten verziert werden. Die Gemeinde kümmert sich, dass die Ketten mit Strom versorgt werden. Wer keine Möglichkeit hat, seinen Baum auf den Sachswerfer Kirchhof zu schaffen, kann sich an die Gemeinde wenden, damit der Bauhof den Baum dann abholen kann.

Nach und nach soll sich der Kirchhof mit großen und kleinen Tannen füllen. „Wer kein Bäumchen hat, kann auch die große Tanne an der Kirche schmücken, gern mit selbst gebasteltem Weihnachtsschmuck“, erklärt Katrin Schönemann. Sie hofft auf viele große und kleine Bäumchen, damit die Menschen an den Adventswochenenden und an den Weihnachtsfeiertagen den kleinen Weihnachtswald besuchen können.

Der Weihnachtswald soll bis 6. Januar stehen bleiben. Wer seine Dekoration dann haben möchte, sollte in der ersten Januarwoche seinen Baum abschmücken. Die Bäume werden vom Bauhof entsorgt.

Wer einen Baum zum Abholen hat, erreicht die Gemeinde unter Telefon: 036331 / 373 71.