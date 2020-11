Kirmesverein will in Bielen wichteln

Eine Weihnachtswichtelaktion für die Kinder soll an Heiligabend in Bielen veranstaltet werden. Leider wird der Weihnachtsmann mit den Engeln in diesem Jahr nicht mit der schönen Weihnachtskutsche durch den Ort fahren können, um die Kinder vor der Kirche mit kleinen Weihnachtsüberraschungen zu erfreuen. Aber der Bielsche Kirmesverein will trotz der Corona-Krise die Kinderaugen wieder zum Strahlen bringen. Die Kirmesburschen und -mädels wollen wichteln und den Kindern in Bielen an Heiligabend eine kleine Weihnachtsüberraschung vor die Haustür stellen. Eltern und Großeltern werden gebeten, sich bis zum 10. Dezember beim Kirmesverein zu melden.