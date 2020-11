Kläranlage kurz vor Betriebsstart

Inzwischen kann Matthias Liebergesell lächelnd zurückblicken. „Nicht ansatzweise“ habe er im Juli 2019 erahnen können, „was uns erwarten würde“, sagt der Geschäftsleiter vom Abwasserzweckverband (AZV) Bode-Wipper. Damals lud er zum Spatenstich für die neue Kläranlage an den Kleinfurraer Wiesenweg. Eine Anlage, in der perspektivisch die Abwässer von etwa 1500 Einwohnern von Kleinfurra, Wolkramshausen, Wernrode und Hain geklärt werden können und die ab nächster Woche schrittweise in Betrieb geht. Die offizielle Einweihung fällt coronabedingt aus.

Dass die Bauzeit mit rund 15 Monaten etwa ein Vierteljahr länger währte als geplant, hängt zum einen mit der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden erschwerten Materialbeschaffung sowie einem Arbeitskräfteausfall bei den Firmen zusammen. Wobei, betont Liebergesell, die Bauarbeiten nie unterbrochen werden mussten. Zum anderen ist das Baugrundstück als archäologisch sensibles Gebiet eingestuft, Archäologen also nahmen Grabungen vor – mit Erfolg: Reste einer etwa 7500 Jahre alten Siedlung wurden freigelegt. „Die Arbeiten gingen Hand in Hand mit den Archäologen, was wider Erwarten nahezu reibungslos funktionierte.“

Die Kläranlage besteht aus einem Betriebsgebäude, gereinigt wird das Abwasser im Vorklärbecken, in einer biologisch arbeitenden Scheibentauchkörperanlage sowie im Nachklärbecken. Daran schließt sich eine Ablaufmessstation an. „Der Überschussschlamm wird in einem Behälter zwischengelagert und in gewissen Zeitabständen zur Verbandskläranlage in Bleicherode transportiert und dort endbehandelt“, erläutert Liebergesell.

Kanalbau ist Aufgabe für nächstes Jahrzehnt

Das Areal am Wiesenweg in Kleinfurra hatte der Abwasserzweckverband Hainleite-Wipper einst erworben. Mit dessen Aufgehen im AZV Bode-Wipper im Jahr 2003 übernahmen die Bleicheröder die Aufgabe, Schritt für Schritt die Wipper-Dörfer und die in der Hainleite an die zentrale Abwasserklärung anzuschließen.

Auf dem Weg zu diesem Ziel ist man für Kleinfurra, Wolkramshausen, Wernrode und Hain mit dem 2,8 Millionen Euro teuren Kläranlagenbau einen großen Schritt vorangekommen. Doch müssen weitere folgen. Liebergesell weist auf den nötigen Kanalbau hin: Allein in Wolkramshausen werde der in den nächsten etwa sieben Jahren acht bis neun Millionen Euro verschlingen, 2021 soll es losgehen. Bis 2030 soll der Kanalbau auch im nördlichen Teil Kleinfurras realisiert sein, danach steht das Thema für Wernrode und Hain auf der Agenda.

Schon jetzt kann das Abwasser der etwa 350 Einwohner von Kleinfurra südlich der Wipper in der neuen Kläranlage gereinigt werden. Ausnahme sind die Grundstücke an Dorf- und Kirchgasse, wo nächstes Jahr eine neue Trennkanalisation gebaut wird.

Neben einem Pumpwerk in der Kleinfurraer Hauptstraße musste ein weiteres im Sandweg von Kleinfurra gebaut werden. Dieses sowie eine etwa 1,8 Kilometer lange Druckleitung von dort zu Kläranlage, die Kanalisation im Wiesenweg sowie der Abriss der alten, stets nur als Provisorium gedachten Kläranlage „Am Zoll“ kosteten weitere rund 1,5 Millionen Euro. Das Land trägt hiervon knapp 500.000 Euro. An der Kläranlage selbst beteiligt es sich sogar mit 1,13 Millionen Euro.

Trotz erhöhter Kosten – etwa für den Munitionsbergungsdienst – bleibt der Kläranlagenbau im veranschlagten Rahmen. „Die Mehrwertsteuersenkung von 19 auf 16 Prozent macht bei einer solch großen Investition eine Ersparnis in fünfstelliger Höhe aus“, freut sich Liebergesell.